За останній тиждень на Дніпропетровщині – понад 2 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19. На стаціонарному лікуванні вже нині перебуває 470 людей. Більшість з них – на кисневій терапії. І хоча медзаклади регіону забезпечені всім необхідним для протистояння недузі, людей закликають щеплюватися. Це допоможе зберегти здоров’я – своє та близьких.

«COVID-19 нікуди не зник. Люди хворіють та отримують ускладнення. І вакцинація – єдиний спосіб вберегтися від них, – сказав перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов. – В регіоні зробили понад 3,3 млн щеплень. З повним первинним курсом – майже 60% дорослого населення. Найгірше вакцинуються люди старшого віку та із хронічними захворюваннями. Їхній показник – 45%».

З бустерною дозою вже 375 тисяч мешканців області. Імунізують також дітей і підлітків. Щеплених серед них майже 1,5 тисячі та понад 17 тисяч відповідно.

«Для вакцинації від COVID-19 в регіоні є все необхідне. Щеплюють у 20 центрах і 197 пунктах. Працюють й 60 мобільних бригад, – зауважив Володимир Орлов. – У наявності вакцини Pfizer та CoronaVac. Їх на складах майже 240 тис доз».

З особливою відповідальністю до імунізації треба поставитися дорослим людям. Вони найчастіше страждають на коронавірус.

«За останні два тижні число нових випадків захворюваності на COVID-19 зросло майже в 1,5 рази. Реєструємо їх у містах та селах. Найвразливіша категорія – дорослі. Серед них частіше хворіють жінки», – пояснила завідувачка відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамичкова.

Серед штамів, зафіксованих в регіоні, – Омікрон та Дельта. Новий підвид коронавірусу Кракен на Дніпропетровщині не виявили.

Проявлятися COVID-19 може по-різному, каже фахівчиня. Нині ж пацієнти частіше скаржаться на біль у горлі і високу температуру. Головне правило, якого радить дотримуватися, – профілактика. У разі ж перших симптомів – негайне звернення до лікаря.