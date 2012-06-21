Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Власник автомобіля «Mercedes Benz Sprinter» переміщував через контрольно-пропускний пункт Закарпатської митниці товар під назвою «краплі очні» вагою 770 кілограмів і задекларованою вартістю понад 5 млн грн. У супровідних документах вказувалось, що відправником товару є іноземне підприємство. Та документи, подані перевізником, викликали сумніви у працівників митниці на їхню достовірність. Під час митного огляду у водія митники знайшли іншу документацію, яка свідчила: вартість товару становить усього лише 67 тисяч євро.
Запити до державних органів і установ для встановлення автентичності товаросупровідних документів допомогли встановити: вони сфальшовані. З’ясовано, що справжня вартість ліків завищена майже на 3 млн грн., тобто товар, експортований із території Євросоюзу, коштує не близько 5 млн грн., а в два з половиною рази менше.
За надання органу доходів і зборів неправдивих відомостей, приховування справжньої вартості товару на порушника митних правил згідно з ч. 1 статті 483 Митного кодексу України накладено штраф.
Очні краплі на 2 млн грн. вилучено, а їхню подальшу долю вирішить суд.