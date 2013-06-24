62 накази на суму 305,8 млн грн підписало Міністерство аграрної політики та продовольства України в рамках грантової програми щодо створення та розвитку садів і теплиць. Зокрема, 56 наказів підписано по садах на суму 263,9 млн грн та 6 – по теплицях на 41,9 млн грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Загальна площа заявників під закладення садів та теплиць складає 858,20 га. Суми грантів по садах залежно від площі становлять від 140 тис. грн до 10 млн грн на одного отримувача, по теплицях - до 7 млн грн. 15 підприємств вже отримали на свої рахунки 14,5 млн грн.

У трійку лідерів за площею закладення садів та створення теплиць увійшли такі області: Закарпатська із 206,2 тис. га, Київська – 120,5 га та Львівська – 73,5 га. На Закарпатті найбільше садитимуть фундук та волоський горіх, яблуні, а також лохину та чорницю. На Київщині переважає також фундук та волоський горіх, за ним – лохина та чорниця, також є частка із малиною, обліпихою, порічкою та смородиною. На Львівщині фермери-учасники грантової програми садитимуть лише лохину та чорницю.

Загальна сума грантів є найбільшою на Закарпатті – 71,6 млн грн, на другій позиції Дніпропетровщина – 33 млн грн, Київщина із 27,2 млн грн займає третю позицію відповідно.

Загалом щодо розподілу культур за площею по всіх регіонах переважають яблуневі сади – 258 тис. га, на другому місці лохина та чорниця – 252,7 тис. га, на третьому – фундук та волоський горіх із 248,2 тис. га.