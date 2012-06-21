Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Такого, здається, ще не було у Решетилівському районі Полтавської області, щоб жителі вдавалися до перекриття автотраси Київ-Харків для того, аби пустили тепло у заклади освіти. У цьому році діти там мерзли більше 2 місяців. Тому, що районний відділ освіти заборгував за опалення 2 мільйони гривень. Ситуацію вдалося «розрулити» тільки після втручання голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького, який надав на погашення боргу власні 200 тисяч гривень, і ще стільки ж пожертвував народний депутат України Олег Кулініч. Залишок боргу зібрали з районного та сільських бюджетів. Ще до кінця року необхідно погасити 390 тисяч гривень.
На цей момент тепло подали у дитсадок у селі Покровське, школи й дитсадки сіл Піщане, Демидівка, Малий Бакай, Шевченкове, Каленики. Триває підключення до тепла й інших закладів. До початку грудня централізованого опалення не було у 27 навчальних закладах району.