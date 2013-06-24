Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування схвалив до другого читання проект Закону № 2207-1-д «Про управління відходами». Про це повідомляє Урядовий портал.

Це означає, що Україна ще на крок ближча до впровадження складної та, водночас, важливої реформи. Адже у питаннях управління відходами ми відстали від європейських сусідів на 20-30 років.

«З початком широкомасштабного російського вторгнення в Україну проблема відходів стала вже не просто нагальною, а кричущою. Кожен зруйнований будинок утворює близько 50 кубометрів відходів. А в нас таких об’єктів, на жаль, тисячі. Крім того, від якості впровадження реформи напряму залежить наше членство в ЄС та можливість отримати міжнародне фінансування для відбудови України. Тому дякую профільному комітету Верховної Ради, громадськості та експертам за плідну роботу та консолідовану позицію. Сподіваюся на якнайшвидше прийняття законопроекту у другому читанні”, - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

У законопроекті закладено законодавчу основу для правового регулювання відходів, утворених внаслідок військової агресії росії проти України.

Однак, найголовніше, що саме цей рамковий закон запустить в Україні реформу галузі та наблизить наше законодавство до законодавства ЄС. Це один із кроків до виконання Угоди про асоціацію між Україною з ЄС.

Закон стане фундаментом для підготовки та прийняття понад 30 секторальних нормативно-правових актів. Він полегшить розробку національного, регіональних та місцевих планів та програм управління відходами. Запровадить європейську ієрархію управління відходами, де пріоритетом є запобігання їх утворенню, повторне використання та переробка.

Після старту реформи, Україна, нарешті, зможе привести звалища і полігони до європейських норм, а також залучити інвестиції на розбудову сміттєпереробної інфраструктури.

Крім того, прийняття закону дасть державі всі необхідні важелі, щоб реально взяти відходи під свій контроль. Держава знатиме, скільки відходів та де утворюється, куди вони їдуть та яка є наявна інфраструктура.

Україна обов’язково переможе у війні за свободу та незалежність, ліквідує всі «сліди» окупанта на своїй території та обов’язково стане повноправним членом Європейського Союзу. І підґрунтя для цього на всіх фронтах готуємо вже зараз.