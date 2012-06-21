Команда Мінцифри працює над тим, щоб українці та держапарат спілкувалися однією мовою — комфорту, зручності та якісного сервісу. Вчора був зроблений ще один великий крок до цієї мети. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт № 5495 про режим "без паперів" у цілому. За — 238 депутатів.

“Режим "без паперів" допоможе значно прискорити процес цифровізації України. Якщо раніше ми могли оцифрувати до 15 послуг за пів року, то тепер їх кількість збільшиться до декількох десятків. Ми створимо цифрову державу, в центрі якої — людина”, — заявив віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Щоб ефективно впровадити цей законопроєкт, команда Мінцифри працює за 4-ма основними напрямками:

♦ Цифрове законодавство. Для переведення будь-якого держсервісу в онлайн треба внести значні зміни в документи. Для цього ми розробили перші необхідні законопроєкти — про електронні публічні послуги, державні реєстри, хмарні сервіси в держсекторі та законопроєкт про зміну місця реєстрації онлайн.

♦ Цифрові документи. З 23 серпня цифровий паспорт у Дії прийматимуть в усіх установах України. Зараз у Дії доступні вже 9 документів. Ціль Мінцифри — оцифрувати всі важливі для українців документи, щоб вони завжди були під рукою у смартфоні в необхідний момент.

♦ Електронний документообіг. Щоб цифрові документи належним чином працювали, потрібна надійна система електронного документообігу. Вона має відповідати ЕС ASIC та єдиному стандарту для бізнесу та влади. Підписати заяву на навчання дитини в школі або на відпустку, укласти договір між бізнес-партнерами — усе можна буде зробити на одному порталі за допомогою Дія.Підпису.

♦ Е-послуги для всіх життєвих ситуацій. Ми вже оцифрували понад 70 онлайн-послуг для українців, які доступні на порталі Дія. Серед них — реєстрація бізнесу, оформлення допомоги з безробіття тощо. З режимом “без паперу” перелік держпослуг суттєво збільшиться.

Завдяки ухваленню законопроекту населення та бізнес зможуть швидко отримувати публічні послуги онлайн. Для надання послуг використовуватимуть електронну ідентифікацію фізичної особи. Держоргани не зможуть вимагати від людини інформацію, яка вже є про неї в реєстрах. Наприклад, РАЦС не може вимагати у вас свідоцтво про шлюб, тому що ці дані наявні в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

Також Мінцифри працює над автоматизацією послуг. Це виключить людський фактор із процесу ухвалення рішень. Державні сервіси стануть прозорими та без корупції. Крім цього, поступово більшість послуг стануть комплексними — як, наприклад, сервіс єМалятко, де ми об’єднали всі необхідні послуги для реєстрації дитини. Тепер їх можна отримати за 1-ю заявою.

Зараз ми працюємо над переведенням цілого пакета сервісів в онлайн, які також будуть доступні в Дії. До 2024 року Мінцифри планує оцифрувати 100% послуг.

Мінцифри вдячне донорам та партнерам, які допомогли в розробці проекту та технічній реалізації послуги, — Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації, програмі EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією, та Офісу ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office).