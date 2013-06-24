Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки схвалив внесені в парламент Президентом законопроєкт про продовження строку дії воєнного стану на території України та про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Про це в Телеграмповідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

«Комітет Верховної РадиУкраїни з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив закони №8419/8420 про Укази Президента про продовження строку дії воєнного стану», - написав Железняк.

Народний депутат додав, що після розгляду законопроєктів Верховною Радою воєнний стан буде продовжено на 90 днів з 19 лютого 2023 року.

Як нагадав Железняк, це буде вже шосте голосування Парламенту за воєнний стан з початку повномасштабного вторгнення росії. Попередні рішення були ухвалені Радою 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада минулого року.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 6 лютого вніс до Верховної Ради Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».