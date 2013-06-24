Французький альпініст, який вісім років тому знайшов на горі Монблан скриньку зі смарагдами, сапфірами та рубінами, отримав винагороду за свою чесність. На коробці був напис «Зроблено в Індії». Тому в поліції, куди чесний альпініст відніс знахідку, припустили, що коштовності належали одному з пасажирів індійського літака, який розбився над Монбланом більш ніж пів століття тому.

Згідно із законами Франції, якщо власники загубленої речі не знаходяться протягом восьми років, то її чи її вартість ділять порівну між державою й тим, хто її знайшов. Влада комуни Шамоні, до якої належить Монблан, чекала вісім років, сподіваючись що родичі чи спадкоємці таємничого власника скриньки заявлять про свої права на коштовності. Але вони так і не знайшлися. Експерти оцінили вартість коштовних каменів у 300 тисяч євро. Тож порядному альпіністові як винагорода дісталося 150 тисяч євро. Про це агентству FP розповів мер комуни Шамоні Ерік Фурньє і похвалив альпініста за законослухняність.

Над Монбланом минулого століття розбилися два індійські літаки. У катастрофі 1950 року загинуло 48 людей, 1966-го — 117. Французька влада припускає, що коштовності належали пасажирові другого лайнера, який летів із Бомбея (нині Мумбаї) до Нью-Йорка. Після цих двох катастроф альпіністи тривалий час знаходили на Монблані людські кістки й речі з багажу загиблих. 2012 року на схилах гори знайдено мішок із дипломатичною поштою з Індії. У ньому були газети 1966-го, календарі й приватні листи.