Французький альпініст, який вісім років тому знайшов на горі Монблан скриньку зі смарагдами, сапфірами та рубінами, отримав винагороду за свою чесність. На коробці був напис «Зроблено в Індії». Тому в поліції, куди чесний альпініст відніс знахідку, припустили, що коштовності належали одному з пасажирів індійського літака, який розбився над Монбланом більш ніж пів століття тому.

Скриньку з коштовностями було загублено понад 50 років тому під час однієї з авіакатастроф над Монбланом. Фото з сайту racurs.ua

Згідно із законами Франції, якщо власники загубленої речі не знаходяться протягом восьми років, то її чи її вартість ділять порівну між державою й тим, хто її знайшов. Влада комуни Шамоні, до якої належить Монблан, чекала вісім років, сподіваючись що родичі чи спадкоємці таємничого власника скриньки заявлять про свої права на коштовності. Але вони так і не знайшлися. Експерти оцінили вартість коштовних каменів у 300 тисяч євро. Тож порядному альпіністові як винагорода дісталося 150 тисяч євро. Про це агентству FP розповів мер комуни Шамоні Ерік Фурньє і похвалив альпініста за законослухняність.

Над Монбланом минулого століття розбилися два індійські літаки. У катастрофі 1950 року загинуло 48 людей, 1966-го — 117. Французька влада припускає, що коштовності належали пасажирові другого лайнера, який летів із Бомбея (нині Мумбаї) до Нью-Йорка. Після цих двох катастроф альпіністи тривалий час знаходили на Монблані людські кістки й речі з багажу загиблих. 2012 року на схилах гори знайдено мішок із дипломатичною поштою з Індії. У ньому були газети 1966-го, календарі й приватні листи.