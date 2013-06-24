Як і очікувалось, зростання ціни на курячі яйця майже зупинилось – 20 жовтня середня закупівельна ціна торговельними мережами становила 59,6 грн за 1 десяток (+3 в.п. до ціни 13.10), а сьогодні (27 жовтня) ціна становить 60,1 грн за 1 десяток, що на 1 в.п. вище ціни минулого тижня. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Виробники відновлюють поголів’я птиці задля забезпечення попиту і стабілізації ринку.

«Орієнтовно до кінця року посадять як мінімум +6,5 млн шт. птиці, що на 35-40% більше у порівнянні до поголів’я вересня. Від моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць проходить 150 днів (5 місяців). То ж, можемо очікувати зниження ціни до економічно обґрунтованої. Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів’я курей-несучок, очікуємо на зниження ціни», - зазначив заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Наразі зростання роздрібної ціни суттєво сповільнюється, якщо тиждень тому ціна зросла на 9 в.п., то, станом на сьогодні, з 21.10 по 27.10 ціна зросла на 4 в.п.