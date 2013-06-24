Незважаючи на обстріли залізничної інфраструктури, Укрзалізниця сьогодні залишається найбільш безпечним та швидким способом пересування та швидкої доставки критичних відправлень країною. Ним користуються і для евакуації, і для візиту іноземних політиків першого рангу. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

З початку гарячої стадії російської агресії проти України Укрзалізниця евакуювала понад 3,5 млн пасажирів. З березня УЗ повернула у продаж квитки на потяги всіма основними маршрутами, крім тих, де проходять найінтенсивніші бойові дії, а також маршрутів евакуації з територій Донецької та Луганської областей, які продовжують бути безкоштовними для всіх громадян. З метою безпеки потяги прямують із уповільненою швидкістю, що в середньому додає від 1 до 2-х годин до «довоєнного» ритму. Рух багатьох пасажирських поїздів відповідає такому «оновленому» розкладу. Проте навіть з урахуванням цих змін залізничний транспорт залишається найшвидшим із доступних. Про це повідомив керівник Пасажирської компанії Укрзалізниці Олександр Перцовський.

«Сьогодні, напевно, немає способу швидше проїхати Україною з точки А в точку Б, ніж поїздом Укрзалізниці. Крім того, сьогодні в нашій країні це найбільш безпечний вид транспорту, – говорить Олександр Перцовський. – Так, на жаль, наша інфраструктура також є метою для ворожих бомб і ракет, але залізничники роблять все, щоб максимально забезпечити безпеку пасажирів та оперативно ліквідувати наслідки обстрілів».

З початку військових дій послугами Укрзалізниці для підтримки України скористалися прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, президент Польщі Анджей Дуда, естонський лідер Алар Каріс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Латвії Егілс Левітс, Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Якщо сьогодні у когось є питання, як безпечніше проїхати територією України, радимо звернути увагу на європейський досвід. Такий рівень довіри говорить багато про що», – додав керівник пасажирського напрямку УЗ.