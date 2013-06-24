Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вшанував памʼять жертв Голокосту, зауваживши, що сьогодні історія повторюється – геноциду зазнають українці.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Телеграмі.

«Вшановуємо памʼять жертв Голокосту. Розділяємо біль єврейського народу та всіх постраждалих від нацистського терору під час Другої світової війни», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний нагадав, що саме цього дня 1945 року солдати 1-го Українського фронту визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік Освенціма.

Як зауважив він, трагедія мала стати пересторогою людству. «Мала, але не стала... Сьогодні знову в самому центрі Європи відбувається геноцид українців», – наголосив Залужний.

«Збройні сили України – це перша армія миру. Ми захищаємо своє. Боремося за виживання української нації, за свободу, памʼять і правду», – підкреслив він.

Нагадаємо, 27 січня у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Дата встановлена Генеральною Асамблеєю ООН на знак вшанування жертв геноциду єврейського народу під час Другої світової війни.