На прем’єр-міністра Іраку Мустафу аль-Казімі в ніч на неділю було скоєно замах із використанням безпілотного літального апарата. За даними військових, дрон було оснащено вибухівкою. Влада Іраку повідомляє, що удару завдано по резиденції глави уряду країни. Як написав пізніше політик на своїй сторінці у Twitter, він почувається добре. Аль-Казімі закликав жителів Іраку зберігати спокій і самовладання.

Місцеві ЗМІ повідомили, що під час замаху було використано три безпілотники, два з яких збили. Резиденція прем’єр-міністра Іраку розташована в зеленій зоні Багдада, що добре охороняється, де розміщено іноземні посольства та урядові об’єкти. На момент публікації матеріалу ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.