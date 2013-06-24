У Лихівській громаді Кам’янського району допомагають із продуктами військовим та переселенцям. Місцеві фермери діляться врожаями картоплі та кавунів. Мешканці заповнюють засіки зимовими заготівлями. У погребах – картопля, консервація, квашена капуста.

«З початку повномасштабної агресії прийняли понад 170 людей із Донецької та Луганської областей. Підтримуємо їх усією громадою. Наші сільгоспвиробники допомогли створити запаси борошна, круп, меду, овочів. Місцеві запропонували зробити заготівлі на зиму», – зазначила голова Лихівської громади Лариса Савченко.

У засіках громади – уже з чотири сотні закруток. У них – огірки, томати, компоти зі сливи та терену, кабачкова ікра, квасоля.

«Закриваємо консервацію разом із жінками, що переїхали до нас із інших областей. У них власні цікаві рецепти, – сказала жителька Лихівської громади Вікторія Волошина. – Наші мешканці обіцяли гарбузів підвезти. Тож матимемо різнобарв’я. Буде чим порадувати наших захисників. Поділимося і з родинами переселенців, малозабезпеченими та багатодітними».

На кухні у прихистку для переселенців жінки варять борщову заправу та яблучне повидло. Після – закривають у банки.

«Готуємо з любов’ю, – поділилася кухарка з Краматорська, переселенка Світлана. – Спочатку робимо засмажку з цибулею та морквою. Додаємо томати, солодкий перець. Усе – як вдома. Узимку будемо з борщем».

Поруч місцеві кухарки квасять капусту.

«Натираємо капусту, додаємо моркву, лавровий лист. Перемішуємо, солимо – і в банки. Накриваємо капроновою кришкою і відправляємо у комору. Готова вже за тиждень. А стояти може і до весни», – розповіла мешканка Лихівської громади Світлана Зуб.

Погреби громади заповнили картоплею. Її виростили у місцевих «Садах Перемоги». Загалом зібрали 20 тонн. Землю надав місцевий фермер. Інший аграрій висадив у себе в господарстві кавуни. Каже, зазвичай виділяв під смугасті ягоди до 4 га, та цьогоріч збільшив ділянку утричі.

«Маємо добрі показники врожайності. З 1 га збираємо понад 30 тонн. Кавунами щиро ділимося з військовими, родинами, які переїхали до нас із «гарячих» точок. А ще консервуємо у банках та засолюємо у діжках», – розповів фермер Олександр.

Загалом у Лихівській громаді – 160 сільгоспвиробників. Із початку повномасштабної агресії жодне підприємство не припиняло роботу.