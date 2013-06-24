Із 24 лютого 2022 року 469 об’єктів культурної спадщини України серйозно пошкодили або зруйнували війська рф. Збитки вже становлять сотні мільйонів гривень.

Наприкінці серпня Міністерство культури та інформаційної політики спільно з телекомоператором Vodafone Україна презентували проєкт «Збережіть українську культуру», спрямований на залучення благодійних коштів для відбудови пам’яток культурної спадщини в Україні.

«Українська культура має тисячолітню історію. Повномасштабне вторгнення росії на територію суверенної та мирної України з кожним днем спричиняє дедалі більше руйнувань світової культурної спадщини. Тож разом із компанією Vodafone ми пропонуємо всім не байдужим до культури людям, провідним інституціям, меценатам та іноземним урядам долучитися до збереження і відбудови української й світової культурної спадщини», — сказала заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар.

На порталі завантажено інформацію про 15 об’єктів з розподілом на категорії: «Повністю зруйновані», «Пошкоджені» й «Ті, які призупинили роботу».

«Для реставрації презентованих на порталі об’єктів потрібно понад 470 мільйонів гривень. Але з огляду на кількість пошкоджених об’єктів у країні цей список, на жаль, буде лише доповнюватися», — зауважила заступниця міністра.

За словами директора з корпоративного управління і контролю Vodafone Україна Ольги Дейнеги, попри значні фінансові втрати компанії, допомогти залучити кошти для відновлення культури України не менш важливо, ніж відновлювати власні мережі. Адже з 2015 року Vodafone займається розбудовою туристської цифрової інфраструктури України, зокрема промоцією пам’яток культурної спадщини через власний соціальний проєкт Find&Folllow.

«Для нас як для телекомоператора головне завдання нині — забезпечити безперервну роботу мережі попри руйнування обладнання внаслідок постійних обстрілів. Ми допомагаємо українській армії та підтримуємо наших абонентів. Загальна сума нашої допомоги країні на сьогодні становить 1,14 мільярда гривень, — зазначила Ольга Дейнега й додала: — Ми розуміємо, що культурна спадщина України — важлива частина історичного та культурного надбання Європи. Як європейському операторові нам важливо показати цей зв’язок і допомогти залучити благодійні й державні структури Європи до проєкту з її відновлення».

Долучитися та допомогти відбудувати українську культуру може кожен, перерахувавши будь-яку суму на спеціальний рахунок міністерства. Небайдужі меценати можуть стати головним донором будь-якого об’єкта, перерахувавши всю необхідну суму для відновлення і назавжди стати поважаним гостем цього закладу.

Благодійники можуть обрати локацію та здійснити пожертву на сайті restore.mkip.gov.ua. Незабаром можна буде обрати конкретний напрям допомоги, наприклад відновити дах, вікна чи інтер’єр.

Наразі всі розрахунки орієнтовні, їх буде фіналізовано після проведення професійної будівельної експертизи кожного об’єкта.

Усі кошти акумулюються на спеціальному рахунку, який відкрило Міністерство культури та інформаційної політики в Національному банку. Їх буде спрямовано на охорону, евакуацію, захист і збереження культурних цінностей, підтримку діяльності закладів культури та мистецтва, що постраждали внаслідок бойових дій.

«Ми повинні об’єднатися навколо збереження спадщини й не допустити, щоб українська культура як важлива складова світової зникла під уламками війни», — наголосила Анастасія Бондар.