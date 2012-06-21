У Запорізькій області зібрано найбільший за всі роки незалежності України урожай ранніх зернових – намолочено 3 млн 210 тис тонн зерна.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА, передає Укрінформ.

“На сьогодні завершено збирання ранніх зернових та зернобобових культур. У Запорізькій області отримано найбільший валовий збір за всі роки незалежності України – намолочено 3 млн 210 тис тонн зерна. Середня урожайність цього року склала 31,8 ц з га. Для порівняння, минулого року урожайність була 27,7 ц з га”, - йдеться на сайті облдержадміністрації.

Найвищій врожай отримали підприємства Пологівського (683,7 тис тонн зерна при врожайності 36,2 ц з га) та Мелітопольського районів (552,9 тис тонн зерна при врожайності 31,6 ц з га).