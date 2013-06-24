З початку року лікарні в Запорізькій області отримали 16 кисневих станцій. З них 13 закуплено коштом державного бюджету та ще 3 за субвенції. Про це Міністр охорони здоров'я повідомив під час робочої поїздки до медичних закладів регіону, передає Урядовий портал.

За словами Віктора Ляшка, для лікарень області цього року також закуплено три КТ апарати та пʼять рентгенапаратів. Більшість обладнання вже доставлено до медичних закладів регіону.

«Міністерство охорони здоров’я під час війни, як і за інших кризових ситуацій, допомагає власникам лікарень, якими є органи місцевого самоврядування, покращувати матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я. Наші лікарі повинні бути забезпечені всім необхідним для надання належної відповіді на виклики в системі, що спровокувало повномасштабне вторгнення росії на нашу територію», – зазначив Віктор Ляшко.

Загалом з початку війни до лікарень Запорізької області доставлено закуплених МОЗ 12 систем для вакуумної терапії ран та 26 моніторів пацієнта, 3 портативні рентгенівські апарати, 2 інфузійні насоси, 8 капнографів (з адаптерами повітропроводу для дорослих, дітей і немовлят).

Впродовж цього місяця лікарні регіону отримають ще 12 апаратів з набором датчиків для УЗД, 2 портативні електрокардіографи та 90 комплектів комплектувальних та витратних матеріалів.

З початку війни МОЗ та Світовий банк вже закупили більше ніж 6 000 одиниць сучасного обладнання, до яких додаються великі обсяги витратних матеріалів та комплектуючих. Закуплене критично необхідне обладнання вже доставлено до лікарень в різних куточках України.

Нагадаємо, напередодні 11 лікарень Черкащини отримали медичне обладнання, закуплене МОЗ та Світовим банком.