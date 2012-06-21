"Заповіт" Тараса Шевченка став книжкою, що найбільше перекладали з української, та увійшла у п'ятірку книжок світу за кількістю перекладів.
Фахівці склали перелік зі 195 країн і знайшли інформацію про книжки, що найбільше перекладали у кожній з них, йдеться на сайті освітньої платформи Preply.
До уваги взяли дані з найбільшого у світі бібліотечного онлайн-каталогу WorldCat і авторитетні джерела інформації. Не брали до уваги релігійні тексти та книжки, що переклали на менше, ніж 5 мов світу.
До списку десяти книжок світу за кількістю перекладів увійшли:
"Маленький принц" Антуана де Сент-Екзюпері (понад 380 перекладів) − Франція;
"Пригоди Піноккіо" Карло Коллоді (понад 300 перекладів) − Італія;
"Пригоди Аліси в Країні див" Льюїса Керрола (понад 175 перекладів) − Англія;
"Казки" Ганса Крістіана Андерсена (понад 160 перекладів) − Данія;
"Заповіт" Тараса Шевченка (понад 150 перекладів) − Україна;
"Вигадливий ідальго Дон Кіхот з Ла Манчі" Мігеля де Сервантеса (понад 140 перекладів) − Іспанія;
"Шлях до щастя" Лафаєт Рон Хаббард (понад 112 перекладів) − США;
"Пригоди Тінтіна" Жоржа Проспера Ремі (понад 93 переклади) − Бельгія;
"Трагедія людини" Імре Мадаха (понад 90 перекладів) − Угорщина;
"Алхімік" Пауло Коельйо (понад 80 перекладів) − Бразилія.
В 2015 році Україна увійшла до Книги рекордів Гіннеса як держава з найбільш рівним суспільством. Тоді розрив між багатими та бідними був найменший у світі. Вимірюють за допомогою коефіцієнта Джині.