Розвиток сімейних форм виховання, щоб кожна дитина-сирота, дитина, залишена без батьківського піклування, виховувалась у сім’ї, традиційно є пріоритетом для Міністерства соціальної політики.

Саме зараз, на тлі війни, коли ще більше дітей потребують захисту та підтримки, важливо посилити та пришвидшити підготовку патронатних вихователів, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Це покликана зробити нова програма підготовки для тренерів, котрі навчають кандидатів у сімейні форми виховання, затверджена наказом Мінсоцполтики від 12 вересня 2022 року № 245. Навчання тренерів за новою програмою розпочалося 13 вересня у рамках проекту «Моніторинг потреб та підтримка дітей в умовах війни» за підтримки ЮНІСЕФ Україна.

Уляна Токарєва, заступниця Міністра соціальної політики, наголосила на важливості цього комплексного навчання для тренерів. Адже воно є частиною державної програми з розвитку сімейних форм виховання.

«І Дитячий Фонд ООН ЮНІСЕФ, і Партнерство «Кожній дитині», і багато фахівців з інших неурядових організацій долучалися до розробки, до обговорення цієї програми. Діти не мають виховуватися в інституційних закладах. Тому надзвичайно важливо підготувати максимальну кількість тих дорослих, які готові стати родинами для дітей, особливо зараз, коли у зв’язку з війною, розв’язаною росією, збільшується кількість дітей, залишених без батьків».

Над цією програмою навчання для тренерів Міністерство соціальної політики працювало давно. Наказу передувала тривала робота, потреба у такій програмі загострилася ще у 2017-ому році. Тоді комплектація груп для навчання кандидатів у сімейні форми виховання відбувалася повільно, деякі кандидати по ходу відмовлялися. Та й сам процес навчання за таких умов був витратним. Більшість областей впродовж року навчали в середньому не більше 2-х груп кандидатів у прийомні сім’ї.

Рушійним став проект «Реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей у Тернопільській області», який Міністерство соціальної політики замовило і підтримало на Тернопільщині у 2019-2022 роках. Його реалізовував консорціум неурядових організацій: Oxford Policy Management Limited, Партнерство “Кожній дитині”, СОС Дитячі Містечка, Український фонд “Благополуччя дітей”.

«В рамках цього проекту нами була створена експериментальна варіативна програма підготовки кандидатів у сімейні форми виховання, патронатних вихователів та усиновлювачів. Її апробували на 4 інтегрованих групах, підтвердили правильність підходу, і на Тернопільщині за цією програмою вдалося підготувати 80 кандидатів у різні форми сімейного виховання та у патронатні вихователі. Пізніше нова програма отримала позитивні рецензії від науковців та пройшла громадське обговорення і додаткову фахову експертизу», - розповідає заступниця директора міжнародної благодійної організації Партнерство «Кожній дитині» Зінаїда Кияниця.

Тепер досвід Тернопільщини перенесуть на всю Україну. Нова програма не скасовує попередні, і тепер регіональні центри соціальних служб самі можуть обирати, використовувати цю програму чи раніше затверджені.

Особливості нової програми:

частину занять для кандидатів тренери будуть проводити спільно, іншу частину - по групах (окремо для кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники, усиновлювачі, патронатні вихователі). Це дозволить більш персоналізовано готувати кандидатів на створення визначеної сімейної форми виховання;

– на заняттях присутній психолог;

– додалися заняття з безпеки та домедичної підготовки.

Для участі у навчанні заявки подали 96 спеціалістів соціальної сфери. Майже всі вже мають досвід тренерської чи викладацької діяльності. Конкурсна комісія (науковці, представники Міністерства соціальної політики, досвідчені тренери-практики), співпрацюючи із соціальними службами в різних областях, відібрала 49 фахівців, котрі будуть навчатися на тренерів. І ще 25 претендентів стануть психологами, які супроводжують навчання.

Курс стартував 13-го вересня. Він передбачає як дистанційні заняття, так і очні. Підготовка триватиме три місяці. У фіналі за підсумками навчання спеціалісти/фахівці отримають сертифікати тренера та готуватимуть вже самостійно у своїх регіонах сім’ї кандидатів на створення однієї з сімейних форм виховання, патронатних вихователів. Сподіваємося, що наступного року таких груп тренерів буде ще більше. І, відповідно, родин, котрі візьмуть до себе на виховання дитину.