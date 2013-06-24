Україна увійшла до переліку країн, найбільш забруднених мінами. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила, що міни та вибухонебезпечні предмети спричинили 75 жертв серед дітей. Щоб зменшити ризики поранення чи загибелі дітей, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Міністерством освіти і науки, Державною службою з надзвичайних ситуацій та Міністерством внутрішніх справ запустили вебсайт «Все про мінну безпеку» (bezpeka.info).

Ресурс містить чотири розділи: для батьків, учителів, підлітків та дітей. У кожному з них викладено адаптовану до віку інформацію про різновиди мін і правила поводження з ними. У розділі «Вчителям» можна знайти методичні рекомендації щодо проведення уроку з мінної безпеки та презентації для учнів різних класів.

«Завдяки активній та злагодженій співпраці з ЮНІСЕФ в Україні спеціальні уроки буде введено в навчальну програму. У простій і доступній формі вчителі зможуть пояснити підліткам і малечі, як убезпечити своє життя від мін і снарядів», — наголосив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.