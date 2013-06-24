Винахідники Дніпропетровщини можуть взяти учать у всеукраїнському інженерному хакатоні «SmaRTF». Учасники мають представити девайс, який допоможе нашим військовим на полі бою. Переможець отримає 1000 доларів.

Спробувати себе в якості розробника можуть винахідники від 16 до 25 років. Участь – у командах з 2-4 людей. Якщо у вас немає колективу – однодумців зможете знайти у чаті.

Учасники мають представити ідею пристрою, який допоможе нашим військовим на полі бою. За кожною групою закріплять ментора-експерта, який сприятиме її реалізації.

Змагання проводиться у два етапи. Впродовж 6 днів учасники представлятимуть свої ідеї. З них оберуть п’ять кращих. Далі відібрані команди мають розробити прототип свого пристрою. Його створення профінансують організатори. Переможців визначать в грудні після презентації винаходів.

Команда-переможець виграє 1000 доларів та призи від партнерів.

Дедлайн – 7 жовтня 2022 року. Деталі на сайті.