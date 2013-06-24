23 січня Держенергоефективності за участі представників Міністерства аграрної політики та продовольства України провели роз’яснювальний семінар для потенційних майбутніх виробників біометану та інших користувачів першого в Україні реєстру гарантій походження у відновлюваній енергетиці, а саме – реєстру біометану. Про це повідомляє Урядовий портал.

Даний реєстр призначений для реєстрації поданого до газотранспортної або газорозподільної системи обсягу біометану, формування гарантій походження біометану, їх передачі, розподілу або анулювання та надання сертифікатів походження біометану.

Завдяки цьому механізму у майбутньому компанії зможуть зареєструвати своє виробництво й отримати гарантії походження біометану. Таким чином, буде підтверджено, що певний обсяг біометану, поданого до газотранспортної або газорозподільної системи, вироблено саме з біомаси.

«Розвиток біоенергетики є надзвичайно важливим та перспективним як для забезпечення енергетичної безпеки держави, так і для подальшого розвитку підприємств агропромислового комплексу. Важливо, щоб компанії та інші учасники процесу почали тестувати реєстр у своїй діяльності», - зазначив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня.

Він наголосив, що створення реєстру біометану у шестимісячний термін, передбачений постановою КМУ №823 від 23 липня 2022 року, підтверджує готовність держави, попри війну, діяти відповідно до зобов’язань, які були взяті перед бізнесом. Це важливий знак на підтвердження готовності України до співпраці та залучення інвестицій.

Віталій Головня зазначив, що створення цього реєстру є лише першим кроком. Відповідно до Директиви ЄС №2018/2001 гарантії походження біометану, видані у країнах, що не є членами ЄС підлягають визнанню в ЄС, за умови підписання відповідних міжнародних договорів про взаємне визнання реєстрів. Тож це повинно стати наступним завдання для розробників реєстру – забезпечити його визнання в Європі.

«Створення умов для розвитку такого внутрішнього ринку біопалива і повинне стати кінцевою метою нашої роботи в цьому напрямку. Для цього повинні бути створені технічні, регуляторні та фіскальні передумови. Мінагрополітики готове всебічно підтримувати цю роботу», - підкреслив він.

Нагадаємо, що біометан розглядається Україною та Євросоюзом як важливий засіб зменшення залежності від імпортного газу, забезпечення декарбонізації економіки, підвищення конкурентоспроможності промисловості.

У розробленому реєстрі будуть формуватися унікальні ідентифікаційні номери гарантій походження біометану за європейською практикою функціонування подібних реєстрів.