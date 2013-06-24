Міністерство соцполітики працює над розвитком системи соціальних послуг та підвищенням ефективності взаємодії держави і надавачів цих послуг. Про це повідомляє Урядовий портал.

З цією метою Міністерство ініціювало зміну моделі взаємодії з державними санаторними закладами, які підпорядковано Міністерству, для запровадження підходу “гроші ходять за людиною” при наданні ними соціальних послуг.

За ініціативою Міністерства соціальної політики, 21 березня Уряд прийняв постанову № 248. Постанова дозволяє запровадити експериментальний проект, в рамках реалізації якого 2 санаторії сфери управління Мінсоцполітики (Спеціалізований Трускавецький санаторій „Батьківщина” та Спеціалізований Миргородський санаторій „Слава”) отримають можливість надавати соціальні послуги деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Запроваджений експериментальний проект має на меті:

· забезпечити надання соціальних послуг внутрішньо-переміщеним особам з найбільш вразливих категорій громадян;

· розширити спектр надавачів соціальних послуг

· вирішити проблему критичної залежності державних закладів та установ від фінансування лише з одного джерела надходжень та опрацювати механізм переходу закладів від використання бюджетних коштів, що спрямовуються на утримання бюджетних установ, до оплати вартості соціальних послуг.

Так, відтепер обидва санаторії надаватимуть найбільш затребувані соціальні послуги на безоплатній основі внутрішньо переміщеним особам:

· з числа осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та осіб, які перемістилися з тимчасово окупованої російською федерацією території України, а також населених пунктів, розташованих в районі проведення воєнних (бойових) дій чи які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), в т.ч. під час обов’язкової евакуації

· або в яких житло зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат.

Ці заклади зможуть надавати вищезазначеним громадянам соціальні послуги:

· стаціонарного догляду;

· притулку;

· підтриманого проживання;

· соціальної адаптації.

Надання послуг здійснюватиметься з дотриманням державних стандартів соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики, та фінансуватиметься в рамках експериментального проекту державою.

При цьому, самі санаторії змінять організаційно-правову форму державної установи на державні некомерційні підприємства. Це дозволить підвищити фінансову й управлінську автономію цих закладів. До сьогодні існувала ситуація, коли держава не оплачувала послуги, а напряму фінансувала утримання цих бюджетних установ.

Зміна організаційно правової форми надасть державним некомерційним підприємствам нові можливості, такі як самостійне затвердження організаційної структури та штатного розпису, визначення розміру оплати праці своїх працівників, право надавати інші платні послуги, отримувати кошти з різних джерел фінансування (у т.ч. кошти донорів).

В результаті такі підприємства отримують нові інструменти для розвитку і можливості для виходу на ринок надання соціальних та медичних послуг.

“Впроваджуючи експериментальний проект, Мінсоцполітики має на меті розширити перелік надавачів соціальних послуг для найбільш вразливих категорій громадян. Проте загальна мета – більш об’ємна і соціально значуща: допомогти інституціям, які мають необхідну матеріальну базу і фахову спроможність, отримати автономію в управлінні та фінансуванні і стати успішними ринковими гравцями. Поява конкуренції на ринку соціальних послуг сприятиме як підвищенню їхньої якості, так і більш ефективному використанню бюджетних коштів”, – зазначила перший заступник Міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Експериментальний проект триватиме до 31 грудня 2024 р.