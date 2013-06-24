Міністерство культури та інформаційної політики закликає розказати власну історію про війну в Україні

Так можна допомогти переконати міжнародних партнерів, більше допомагати Україні! Про це повідомляє Урядовий портал.

Як?

Міністерство культури та інформаційної політики запустили платформу #МояВійна: https://mywar.mkip.gov.ua

Завдяки їй кожен українець може описати реальні факти та особисті переживання війни, розпочатої російською федерацією проти України, проти Демократії, проти Свободи та проти Людства.

Окрім тексту, до вашої особистої історії можна також додати відео або фото підтвердження військових злочинів, які скоюють російські військові країни-агресора.

Будь-який громадянин будь-якої країни світу зможе побачити і прочитати реальні свідчення людей, які на власні очі бачили цинічність та варварство росії. Наші з вами свідчення.

Для зручності користувачів доступна відео-інструкція: https://youtu.be/E-72fdjE46Q

Усі кореспонденти проходять модерацію перед тим, як історія стане доступною на весь світ, щоб інші користувачі платформи були впевнені, що це пишуть реальні люди.

Давайте спільно зробимо так, щоб кожен громадянин цивілізованого світу сказав: Це – #МояВійна!