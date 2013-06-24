Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) відклало на листопад 2024 року запуск ровера VIPER, призначеного для пошуку води на Місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Спочатку запуск апарата планувався на листопад 2023 року, проте вирішено перенести його на рік для випробування посадкового модуля, який доправить апарат на Місяць.

Незважаючи на затримку запуску ровера, NASA планує запустити інші версії VIPER на двох майбутніх комерційних посадкових апаратах, які відправлять на Місяць цього року. Один з них розроблений компанією Intuitive Machines, а другий, під назвою Peregrine, - компанією Astrobotic.

VIPER є важливим компонентом програми NASA Artemis, яка спрямована на відправлення людей на Місяць. Апарат, що оснащений спеціальними колесами, науковими інструментами та буром, VIPER призначений для пошуку льоду на поверхні Місяця, аби отримати дані щодо поширеності там води.