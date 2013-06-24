Міністерство юстиції разом із Міністерством цифрової трансформації запустило нову послугу: відтепер для людей, які володіють нерухомістю в Тернополі, на порталі Дія доступна послуга державної реєстрації прав на нерухоме майно. Про це повідомляє Урядовий портал.

Послугою можуть скористатися українці, які хочуть зареєструвати право власності на майно, що з’явилося до 1 січня 2013 року, оскільки на той час ще не існувало Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

«На жаль, так історично склалося, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно сьогодні майже відсутні відомості про майно, набуте до 2013 року. Щоб зареєструвати право власності на майно, українцю потрібно назбирати купу довідок, в тому числі звернутися до БТІ для отримання довідки з архіву. Відтепер же все, що потрібно зробити, – це подати електронну заяву на порталі Дія разом зі скан-копією правовстановлюючих документів. Запит до БТІ та отримання інформації з архіву в електронному вигляді відбувається без участі громадянина», – зазначає заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов.

За його словами, завдяки цьому українцям більше не доведеться йти до державного реєстратора, бюро технічної інвентаризації або нотаріуса, очікувати в чергах, витрачати час та нерви, натомість зареєструвати нерухоме майно можна буде в кілька кліків. Для цього варто: 1) перейти на diia.gov.ua та авторизуватися; 2) натиснути на «Послуги» – «Земля, будівництво, нерухомість» – «Державна реєстрація прав на нерухоме майно»; 3) заповнити заяву згідно з інструкціями; 4) підписати заяву електронним підписом.

Реєстрація майна в Дії допоможе:

наповнити реєстр актуальною інформацією;

змінювати місце реєстрації онлайн багатьом українцям;

зменшити кількість помилок, що виникають у сфері декларування доходів і майна публічних службовців.

Цією послугою з 2021 року вже користуються жителі Харкова. Згодом планується поширити «пілот» на всю Україну.