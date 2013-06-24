24 серпня, у День Незалежності України, запрацювала нова послуга на порталі «Дія» — автоматична реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

У жовтні 2020 року запрацювала реєстрація ТОВ із держреєстратором. За цей час послугою скористувалося близько 13 тисяч українців. Тепер прибирається людський чинник із цієї послуги та скорочується час на її отримання. Жодних бюрократичних квестів, збирання папірців та годин у чергах. Тепер відкрити власне товариство з обмеженою відповідальністю можна за кілька хвилин.

«Ми віримо, що автоматичні послуги найефективніші. Вони зручні, користуватися ними можна де завгодно. А від результату користувача відокремлює всього кілька кліків. Автореєстрація ТОВ — ще один крок до спрощення спілкування бізнесу з державою. Адже такі послуги мають бути простими та зручними. Вони заощаджують не тільки бюджетні гроші для держави, а й час для підприємців, який вони можуть витратити на розвиток власної справи», — зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зареєструвати ТОВ на порталі «Дія»:

— авторизуватися;

— заповнити заяву на реєстрацію ТОВ, вказати необхідні дані;

— підписати заяву електронним підписом.

Після цього система автоматично сформує та надішле заяву на реєстрацію ТОВ — і все.

ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає всім умовам. Якщо ж не відповідає хоч одній з умов — реєстрація відбудеться за участі державного реєстратора онлайн протягом одного робочого дня.

Послугу реалізувало Міністерство цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством юстиції України за підтримки програми EGAP Фонду «Східна Європа», що фінансує уряд Швейцарії, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.