Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розраховує, що НАДС найближчим часом доопрацює пропозиції щодо удосконалення системи оплати праці держслужбовців, врахувавши пропозиції усіх зацікавлених сторін.

Про це урядовець повідомив у тижневому огляді новин у сфері реформування державного управління, передає Укрінформ.

"Урядовий комітет Михайла Федорова (з питань цифрової трансформації, розвитку громад і територій, освіти, науки та інновацій, охорони здоров’я, захисту довкілля, економічної, фінансової, правової політики та правоохоронної діяльності під головуванням віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова - ред.) розглядав два урядові законопроєкти, один з яких стосувався змін до закону про державну службу, а один – реформи оплати праці, а також постанову, яку підготувало НАДС з метою внормування умов оплати праці. На жаль, жоден з цих документів не потрапить найближчим часом на уряд, тому що майже всі зацікавлені організації висловили до нього заперечення, застереження та достатньо багато слушних пропозицій. Отже, за рішенням урядового комітету документи було повернуто розробнику. Ми маємо надію, що Нацдержслужби достатньо швидко доопрацює це, погодить із Міністерством юстиції, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки та іншими зацікавленими організаціями", - сказав Немчінов.

Він нагадав, що минулого тижня розпочалося залучення навчальних та наукових закладів до тестування кандидатів на посади держслужби на знання української мови.

Урядовець особисто відвідав Львівський національний університет ім. Івана Франка, який став першою уповноваженою установою у Львові, де можна скласти такий іспит. "До цього у Львові не було жодного такого центру, і всі претенденти, які зголошувалися на державну службу, на службу в органах місцевого самоврядування, ті, які претендували на посади керівників установ та організацій, змушені були їхати в інші обласні центри. Маю надію, що із модернізацією електронної системи черга буде рухатися швидше і, звичайно, тестування вже в рази швидше відбувається", - сказав міністр КМУ.

Як повідомлялося, 11 серпня голова НАДС Наталія Алюшина під час узгоджувальної наради за участі представників Секретаріату КМУ та зацікавлених міністерств представила модель оплати праці державних службовців у державних органах, які є учасниками експериментального проєкту запровадження системи оплати праці на основі класифікації посад. Також учасники зустрічі обговорили питання внесення змін до розпорядження КМУ від 11 листопада 2020 року № 1414-р «Про підготовку та реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад». Як пояснила тоді Алюшина, строком реалізації Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ є 2016-2021 роки. Тож з 2022 року буде припинено виплату стимулюючих виплат, встановлених для посад фахівців з питань реформ.

Модель класифікації посад, яка є основою розпочатої реформи оплати праці, включає 28 сімей посад та дев'ять рівнів, які розподілені за категоріями посад А, Б і В. При розробці Сімей посад враховано різні напрями та сфери діяльності, які існують на державній службі. Кожна із Сімей містить короткий опис функціоналу на типових посадах. Крім цього, розроблено грейди та модель наближення рівня оплати праці держслужбовців до ринкового.