Заробітна плата вчителів зросте на 9% до кінця 2021 року.

Крім того, у грудні в кожного педагога є можливість заробити додатково 20% до окладу, заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає ТСН.

"Для цього треба пройти сертифікацію. Цьогоріч на неї подалися 1,8 тисячі людей. Торік - трохи більш як 900. Звичайно, їх подається не так багато, але з кожним роком кількість охочих зростає. Ти сам собі можеш на 20 відсотків збільшити зарплату, це непогана сума", - наголосив міністр.

Також для вчителів розроблені різні курси для підвищення кваліфікації. Наприклад, громадські організації, де тренери навчались в Євросоюзі. На це держава заклала 400 млн грн.

Мінцифра та Міносвіти цього року закуплять ноутбуки для понад 60 тисяч вчителів. Для цього з держбюджету виділили 980 млн грн.

Так учителі зможуть зробити процес навчання сучаснішим і доступнішим. Крім того, пандемія змінила освітній процес - уроки з класів перейшли в Zoom-конференції. Однак не в усіх вчителів була технічна можливість навчати дітей у такому форматі.