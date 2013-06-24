Аграрії, незважаючи на воєннуагресію, проводятьпосівну: майже 90%, прогнозованихпідярікультуриранньоїгрупиплощ, уже засіяно. На Волині, Вінниччині, Кіровоградщині та Дніпропетровщинізасіянояроїпшениці на 10—15% більшевідторішніхпоказників.
Сівбуярих культур проводять 23 областіУкраїни, крімЛуганської, фактично на всійтериторіїякоїпроходятьбойовідії. Станом на 12 травнявсікатегоріїгосподарствпосіяли: яроїпшениці 187,5 тис. га (прогноз 2022 року — 189,6 тис. га); ярого ячменю 918,8 тис. га (1023,9 тис. га); ярого ріпаку 26,7 тис. га (29,8 тис. га); вівса 156,7 тис. га (163,6 тис. га); гороху 123,9 тис. га (145,7 тис. га); гречки 12,2 тис. га (81,6 тис. га); проса 22,5 тис. га (62,3 тис. га); кукурудзи 3 238,5 тис. га (4854,1 тис. га); цукровихбуряків 181,4 тис. га (206,9 тис. га); соняшнику 3290,6 тис. га (4934,8 тис. га); сої 728,6 тис. га (1253,4 тис. га); картоплі 1013,8 тис. га (прогноз 1185,4 тис. га).
За інформацією Держстату, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,6 млн га, що на 0,3 млн га менше відпоказника 2021 року.