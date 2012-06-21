Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Комерційна космонавтика святкує черговий тріумф: мільярдер і засновник Amazon Джефф Безос успішно злітав у космос на кораблі New Shepard, розробленого його компанією Blue Origin. Компанію новоспеченому підкорювачу космосу склали брат Марк Безос, 18-річний Олівер Дейм, що став тепер наймолодшим астронавтом в історії, і 82-річна льотчиця Уоллі Фанк, що отримала статус найстаршої астронавтки.

Політ, приурочений до 52-ї річниці висадки американських астронавтів на Місяці, пройшов за графіком, хоча сам старт з власного космодрому Blue Origin в штаті Техас відклали приблизно на 10 хвилин (близько 16:10 за київським часом). Пасажири прибули на місце старту приблизно за півгодини до пуску. При підйомі кожен ритуально шарпнув за дзвінок, після чого Безос і Ко розмістилися в капсулі і слухали інструкції оператора, наостанок побажав «розслабитися в кріслах». Незабаром люк зачинили і приблизно через 25 хвилин New Shepard піднявся в безхмарне небо над Техасом.

Сам політ більше нагадував стрибок. Носій за приблизно 3 хвилини розігнався до швидкості в 3 Маха (близько 3,5 тисячі км / год), капсула відстикувався і за інерцією продовжила підйом по балістичній траєкторії до лінії Кармана – міжнародно визнаного кордону космосу на висоті 100 км. Пасажири відстебнулись і протягом 3-4 хвилин насолоджувалися невагомістю і видами через величезні ілюмінатори (107 на 70 см), радісно вигукуючи по радіо. З такої висоти видно далечінь приблизно на 1 200 кілометрів. Судячи по карті, пасажири капсули, крім пристроїв Техасу, бачили прилеглі штати (Арізони і Нью-Мехіко), а також північні регіони Мексики. А ось води Мексиканської затоки залишилися за горизонтом.

Потім капсула пішла на зниження і через 10 хвилин 20 секунд після старту успішно приземлилася в пустелі в штаті Техас на трьох парашутах. Багаторазовий носій вертикально приземлився на підготовлену площадку на три хвилини раніше.