Компанія космічного туризму Blue Origin, що належить засновникові інтернет-сервісу з продажу товарів Amazon Джеффу Безосу, оголосила про плани запуску комерційної космічної станції. Керівники компанії заявили, що сподіваються запустити станцію «Орбітальний риф» до кінця десятиріччя.

У рекламному матеріалі, який опублікувала компанія, зазначено, що станція буде змішаним бізнес-парком у космосі і зможе приймати до 10 осіб. Задля цього компанія співпрацюватиме з підприємствами Sierra Space і Boeing. У Blue Origin повідомляють, що «Орбітальний риф» площею приблизно 30 тисяч квадратних метрів надасть клієнтам ідеальне місце для зйомок фільмів в умовах мікрогравітації або проведення передових досліджень. На станції розмістять космічний готель.

На пресконференції, присвяченій започаткуванню проєкту, керівники Blue Origin відмовилися оприлюднювати суму, необхідну для будівництва станції. Проте раніше Джефф Безос заявляв, що готовий щороку витрачати мільярд доларів на розвиток Blue Origin.

Повідомлення про будівництво приватної космічної станції з’явилося паралельно із заявами NASA про те, що вона шукає можливості заміни 20-річної Міжнародної космічної станції. Хоч фінансування МКС було гарантовано до 2030 року, технічний стан станції потребує її негайного і серйозного ремонту. На початку цього року NASA оголосила, що надасть контракт на суму 400 мільйонів доларів тій приватній компанії, яка готова допомогти замінити застарілу МКС.