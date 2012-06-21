Ярослав САДОВИЙ

для «Урядового кур’єра»

Третю, бустерну дозу вакцини від коронавірусу зможуть отримати деякі люди з ослабленим імунітетом в США. Вони мають особливий ризик того, що хвороба буде протікати у важкій формі. Таке рішення було прийнято в зв'язку з початком у країні нової хвилі пандемії.

Управління з питань якості продовольства і медикаментів Сполучених Штатів дозволило застосовувати Pfizer і Moderna як бустерну дозу. Відзначається, що третє щеплення буде застосовуватися при надзвичайних обставинах. В даному випадку для тих, у кого є ймовірність складного перебігу COVID-19 навіть після двох щеплень.

Раніше повідомлялося, що в США розглядають варіанти введення нових заходів безпеки через коронавіруа. Йдеться про надання третьої дози вакцини для «вразливих груп населення». Обговорювалося також питання про введення обов'язкової вакцинації, а також про повернення масочного режиму.