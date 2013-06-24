26 квітня 2022 року в Міністерстві освіти Італійської Республіки відбулася зустріч Міністра Патріціо Б’янкі з заступником Міністра освіти і науки України Вірою Роговою, яка в складі моніторингової групи Уряду України відвідала ряд європейських країн. Про це повыдомляє Урядовий портал.

Темою зустрічі стала організація навчання громадян України, які були змушені тимчасово переїхати до Італії внаслідок збройної агресії рф.

«Наша країна негайно прийняла дітей і молодь до закладів освіти. Ми продовжимо виконувати всі необхідні дії за підтримки та координації Європи, які зміцнюють наші спільні зобов’язання», – повідомив Патріціо Б’янкі.

Віра Рогова подякувала італійській стороні за надані українським дітям можливості щодо продовження здобуття освіти в італійських навчальних закладах і висловила пропозиції щодо удосконалення організації навчального процесу, зокрема й для українських дітей з особливими освітніми потребами.

Учасники зустрічі обговорили можливість проведення змістовного дозвілля на час літніх канікул дітей з України і сприяння італійської сторони в організації пунктів для складання національного мультипредметного тесту українськими випускниками в Італії.

На завершення сторони домовилися про створення двосторонньої робочої групи для оперативного вирішення освітніх питань.

Нагадаємо, Уряд Словаччини підготував стипендіальні програми для українців.