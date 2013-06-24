З 20 серпня в Дніпропетровській області діє заборона на вилов раків. За цей час затримали двох злісних порушників. «Чорні рибалки» завдали державі збитків майже на 4 млн грн. У браконьєрів вилучили 28 кг раків.

«За 11 днів заборони рибоохоронний патруль затримав двох браконьєрів. Обох – на Кам’янському водосховищі. Ловили з човна забороненими знаряддями – раколовками. У порушників вилучили 1170 раків. Збитки – майже 4 млн грн», – зазначила директорка департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА Ірина Понікарова.

На браконьєрів склали протоколи про адміністративні правопорушення. Нині розглядають питання щодо відкриття кримінального провадження.

Обмеження на вилов раків у Дніпропетровській області триватимуть до 30 вересня. Штраф за порушення заборони – до 680 грн. Додатково доведеться компенсувати збитки – по 3332 грн за кожного незаконно виловленого рака. Особливо злісним браконьєрам загрожує позбавлення волі до 3 років.

Повідомити про порушення можна за телефоном: (096) 400-02-50.