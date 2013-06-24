19 січня на засіданні Уряду прийнято постанову «Про затвердження Порядку консервації земель». Про це повідомляє Урядовий портал.

«Деградовані землі мають бути виведені з обігу шляхом їх консервації. Механізм залужування, заліснення та ренатуралізації дозволить відновити виснажені ґрунти, а відновлення зрошувальних систем – раціонально використовувати запаси вологи в ґрунті», - зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Мета відповідного рішення - визначення організаційних засад проведення консервації деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров’я.

Так, зокрема, ухваленою Урядом постановою пропонується затвердити порядок консервації земель, відповідно до якого визначаються організаційні засади консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно-забруднених земель, орієнтовні показники, що характеризують ґрунтові властивості та зумовлюють необхідність консервації земель за природно-сільськогосподарськими зонами.

Її реалізація підвищить ефективність державного регулювання у сфері земельних відносин та удосконалить порядок проведення консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель.