Уряд затвердив перелік 420-ти державних підприємств, які будуть передані до управління Фонду держмайна для подальшої приватизації та для ліквідації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Таким чином відбудеться наступний етап тріажу – поділ чергової групи державних активів на життєздатні і такі, що наносять збитки, існують виключно на папері та не можуть зацікавити інвесторів.

66 ДП отримають нових власників в рамках так званої «малої» приватизації. Залучення інвестицій дозволить відновити або модернізувати виробництво, в тому числі й експортно орієнтоване, створити нові робочі місця. Це стане частиною економічної відбудови країни.

354 держпідприємства будуть ліквідовані або реорганізовані. В більшості випадків це юридичні оболонки, за якими немає потужностей для поновлення роботи.

Уряд розглядає приватизацію, як ефективний засіб прискорення економічного зростання. Приватний власник здатен швидко налагодити процеси на підприємстві і знову здійснити його перезапуск. А кожен працюючий бізнес сьогодні – це посилення української економіки.

Всередині країни існує великий запит на приватизацію та готовність інвестувати в колишні держпідприємства, якщо за інвестором будуть закріплені та гарантовані права власності.

Одночасно приватизація дасть змогу поставити крапку в історії з радянським спадком тисяч ДП, які через безгосподарність деградували до такого стану, що далі функціонувати вже не здатні.

Уряд буде і далі продовжувати аналіз державних активів для наступних етапів тріажу держпідприємств, після чого частина з них також знайде нових ефективних власників.