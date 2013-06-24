Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив Порядок організації психіатричної допомоги у разі застосування судом запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Наразі затверджений порядок визначає необхідні організаційні та правові засади надання такої психіатричної допомоги, а саме:

передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім’ї з обов’язковим лікарським наглядом;

поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають її небезпечну поведінку.

Також порядком передбачено забезпечення прав пацієнтів та медичного персоналу за надання такої допомоги. Зокрема, забезпечується реалізація права осіб, які скоїли суспільно небезпечне діяння та потребують психіатричної допомоги, на поважливе і гуманне ставлення до них, що виключає приниження честі й гідності людини під час отримання психіатричної допомоги.

Особи, до яких застосовуються запобіжні заходи, отримають психіатричну допомогу відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу» та затвердженого порядку на підставі проведення психіатричного огляду відповідно до встановленого діагнозу. Психіатрична допомога (у т. ч. профілактика, діагностика психічних розладів, лікування, нагляд, догляд, медична та психологічна реабілітація) надається згідно з галузевими стандартами у сфері охорони здоровʼя.

Психіатрична допомога, про яку йдеться, надається на підставі судового рішення, а її надання зупиняється в момент припинення дії судового рішення, на підставі якого було застосовано запобіжний захід.