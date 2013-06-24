2 лютого на засіданні Уряд затвердив постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Про це повідомляє Урядовий портал.

Цим актом пропонується:

- встановити коригуючі коефіцієнти до посадових окладів державним службовцям деяких державних органів;

- унормувати питання щодо виплати у 2022 р. надбавки за особливо важливу роботу державним службовцям, які займають посади фахівців з питань реформ;

- привести у відповідність до законодавства умови оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя.

Відповідно до статті 51 Закону України «Про державну службу» Кабінет Міністрів визначає схему посадових окладів на посадах державної служби та умови оплати праці державних службовців, з якими укладаються контракти про проходження державної служби за поданням Національного агентства України з питань державної служби.

«Відповідно до Стратегії реформування державного управління до 2025 року триває робота над реформою системи оплати праці. З початку року в державних органах розпочалась класифікація посад, на основі якої і планується запровадити оновлену систему оплати праці», - зазначив Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.