29 липня Уряд затвердив Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво у сфері безпечності харчових продуктів, укладену 14 січня 2022 р. у м. Київ. Про це повідомляє Урядовий портал.
Відповідно до вказаної Угоди основними напрямами співпраці сторін є:
- сприяння двосторонній торгівлі шляхом спрощення процедур при здійсненні імпорту, експорту, транзиту та реекспорту харчових продуктів;
- обмін досвідом у сфері безпечності харчових продуктів;
- двостороннє погодження міжнародних сертифікатів на харчові продукти.
Відповідальним органом за виконання положень Угоди від України є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Реалізація Угоди сприятиме активізації та налагодженню двосторонньої торгівлі між Україною та Азербайджанською Республікою, диверсифікації ринків збуту, відкриттю нових можливостей для українського бізнесу та зміцненню зв’язків між обома державами.