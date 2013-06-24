Cьогодні, 31 травня 2022 року, Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від Її Величності Королеви від імені Канади, представленої Міністром фінансів». Про це повідомляє Урядовий портал.

Постановою затверджено Основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення кредиту на загальну суму, що не перевищує 1 млрд канадських доларів. Кредитні кошти надаються на пільгових умовах. Строк погашення кредиту 10 років.

Залучення коштів буде здійснюватися відповідно до кредитного договору між Україною в особі Міністра фінансів України як позичальником, Її Величністю Королевою від імені Канади, представленою Міністром фінансів, як кредитором та Експортно-кредитним агентством Канади як агентом.

Рішення Уряду надає можливість державі залучити кошти до державного бюджету для здійснення фінансування пріоритетних видатків, зокрема, для проведення соціальних видатків, підтримки найменш захищеного населення та ВПО.

Нагадаємо, що у квітні Міністерство фінансів України вже залучило кошти від Канади загальним обсягом до 500 млн канадських доларів в еквіваленті доларів США також на пільгових умовах для забезпечення фінансування пріоритетних видатків держави.