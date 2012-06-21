Роботу державних установ, які мають забезпечити доступне житло для українців, зокрема для пільгових категорій, обговорили на нараді в уряді під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Також були присутні міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, міністр оборони Андрій Таран, представники Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Представники Міністерства розвитку громад та територій України доповіли про стан реалізації проектів Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло). Зокрема, в межах програми «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб», яка фінансується урядом Німеччини через KfW, вже було проведено перший етап відбору отримувачів кредиту та визначено 150 кандидатів із числа зареєстрованих у проекті. Загалом на фінансування цієї програми Урядом Німеччини через банк KfW було виділено грант у розмірі 25,5 млн євро.

У Міністерстві фінансів зі свого боку доповіли, що наразі в Україні працює дві основні програми доступного іпотечного кредитування: «Доступна іпотека» під 7% та програма фінансового лізингу під 5%. Представники міністерства також відзначили, що наразі триває процес об’єднання Державної іпотечної установи та Української фінансової житлової компанії. Після завершення відповідного процесу передбачено випуск державних облігацій на суму 20 млрд грн. Це дозволить активізувати процес іпотечного кредитування в Україні.

Прем’єр-міністр відзначив дієвість програми «Доступна іпотека 7%», яку цьогоріч ініціював Президент України Володимир Зеленський. Нею скористалися вже понад півтисячі родин, а загальний розмір кредитних договорів склав пів мільярда гривень.

«Загалом на сьогодні учасниками пільгових житлових програм є тисячі родин. Наше завдання — максимально розширювати такі програми, аби українці змогли вже сьогодні покращити свої житлові умови. Особливо це стосується громадян, які втратили власне житло внаслідок війни на Сході, та інших пільгових категорій громадян. Розширення діяльності Держмолодьжитла та Укрфінжитла — це свідчення того, що питання забезпечення українців власних житлом на вигідних умовах дійсно є пріоритетом роботи уряду», — відзначив Денис Шмигаль.

За підсумками наради Прем’єр-міністр дав доручення Мінрегіону передбачити в проекті державного бюджету на 2022 рік докапіталізацію ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» за умови паритетного залучення зовнішніх джерел фінансування.

Міністерство фінансів у свою чергу протягом двох тижнів має підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів рішення, які дозволять розширити умови пільгових іпотечних та лізингових програм. Зокрема, це стосується розширення кола їх учасників, щоб якнайбільше українців могли отримати власне житло.