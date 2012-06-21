Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З-поміж об’єктів у межах Програми Президента та уряду України «Велике будівництво», над якими працюють фахівці компанії «АМК РЕМ-БУД», капітальний ремонт ділянки дороги у селі Крюківщина на Київщині. Її протяжність майже півтора кілометра, розташована по вулиці Одеській, гостро потребує добротного ремонту насамперед для розвантаження транспортного потоку, налагодження якісного сполучення.
Окрім вкладання нового асфальтного покриття, ремонтники розширять проїжджу частину та збільшать кількість смуг до 4-х, облаштують зупинки громадського транспорту, півтораметровий пішохідний тротуар, велосипедну доріжку шириною 2,5 метра, пішохідні переходи з острівцями безпеки, 15 оглядових колодязів, сходи і пандус, встановлять огородження, засоби регулювання дорожнього руху, виконають низку інших видів робіт.
Зараз тривають підготовчі роботи, хід ремонту контролює Київська ОДА.