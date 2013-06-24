У ефірі всеукраїнського телемарафону перший заступник Міністра внутрішніх Справ Євгеній Єнін розповів про використання поліцейськими систем штучного інтелекту на блокпостах. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми посилюємо роботу на блокпостах використанням систем штучного інтелекту. Зокрема до баз даних, які використовують поліцейські уже внесено понад 2 млн осіб. Усі вони належать або до незаконних збройних формувань, злочинних формувань, дезертирів та ін. Саме завдяки цій базі за два тижні було затримано близько 200 осіб, яких передали органам СБУ», – повідомив Євгеній Єнін

Також заступник Міністра підтвердив інформацію щодо зниження рівня скоєння злочинів за останні два місяці.

«Наприклад нанесення тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками знизилось вдвічі. Крадіжки скоротились з 18,2 тис. до 4,4 тис., а це в чотири рази менше. Кількість пограбувань знизилась з 857 до 157 випадків. І розбійні напади скоротились вдвічі з 185 до 95», – поінформував він.

Водночас МВС фіксує збільшення кількості фактів незаконного поводження зі зброєю. На сьогодні фіксується близько тисячі фактів незаконного заволодіння транспортними засобами, що зросло вдвічі.

Зниження рівня злочинності Євгеній Єнін пов'язує зі збільшенням безпекових заходів, це і служба на блокпостах і комендантська година. Не останню роль відіграє зменшення кількості населення в тих чи інших регіонах.