Із Тимошівки та Юрчихи  Кам’янського району на Черкащині до опор­ного навчального закладу Кам’янського ліцею №1 шлях неблизький. Однак тепер школярам та їхнім батькам хвилюватися не треба: на уроки й додому дітей швидко доставить новий шкільний автобус. Він відповідає всім вимогам перевезення дітей і має додаткові рівні безпеки. Автобус вартістю 1 845 000  гривень придбали завдяки співфінансуванню обласного і державного бюджетів. Кошти, надані згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів, спрямовано на соціально-економічний розвиток територій.