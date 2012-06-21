Із Тимошівки та Юрчихи Кам’янського району на Черкащині до опорного навчального закладу Кам’янського ліцею №1 шлях неблизький. Однак тепер школярам та їхнім батькам хвилюватися не треба: на уроки й додому дітей швидко доставить новий шкільний автобус. Він відповідає всім вимогам перевезення дітей і має додаткові рівні безпеки. Автобус вартістю 1 845 000 гривень придбали завдяки співфінансуванню обласного і державного бюджетів. Кошти, надані згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів, спрямовано на соціально-економічний розвиток територій.
ДОРОГА ДО ШКОЛИ