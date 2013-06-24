За програмою релокації з небезпечних регіонів переміщено 772 підприємства, завдяки чому вдалося зберегти понад 35 тисяч робочих місць. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Урядовий портал.

«На сьогодні за програмою релокації 772 підприємства перевезли свої виробничі потужності в більш безпечні регіони, 605 з них вже відновили роботу на новому місці. Завдяки цьому було збережено понад 35 тисяч робочих місць. Окрім того, роботу на релокованих підприємствах знайшли ще понад 7 тисяч осіб. Ці підприємства продовжують повноцінно працювати, підтримуючи стабільність нашої економіки, та сплачувати податки - загалом за поточний рік ними перераховано до бюджету понад 1,14 млрд грн ЄСВ», - розповіла Тетяна Бережна.

За її словами, для 261 підприємство наразі здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування. А 634 підприємства, що подали раніше заявки на переміщення, відмовилось від релокації у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані.

Найбільше підприємств релокувалося до Львівської (28,6%), Закарпатської (17,9%), Чернівецької (12,2%), Івано-Франківської (8,3%), Тернопільської (7,5%) та Хмельницької (7,5%) областей.

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають підприємства, що працюють у сфері:

оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,7%);

переробної промисловості (30,2 %);

інформації та телекомунікацій (6,7 %);

професійної, наукової та технічної діяльності (6,2%);

будівництва (4,4%).

До програми релокації може долучитися будь-яке підприємство та отримати пакет державної підтримки, що включає в себе наступні опції:

- підбір місця розташування для потужностей підприємства;

- допомога з перевезенням на нову локацію;

- сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;

- підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Наразі переміщення підприємств здійснюється в один з шістнадцяти регіонів (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Одеська та Київська (за виключенням м. Києва) області).

Нагадаємо, урядова програма релокації підприємств реалізується Міністерством економіки України спільно з обласними держадміністраціями, а також Укрзалізницею та Укрпоштою. Щоб взяти участь в програмі, необхідно зареєструватись на платформі цифрової взаємодії за посиланням: https://auction.e-tender.ua/#/register.