Королева Єлизавета, яка найдовше правила Великою Британією та вважалася лідером нації протягом семи десятиріч, померла в палаці в Шотландії у віці 96 років. Британський трон перейшов 73-річному старшому синові Єлизавети принцові Чарльзу. Він обрав собі ім’я Карл ІІІ і став королем Сполученого Королівства та главою 14 інших держав, серед яких Австралія, Канада та Нова Зеландія. Дружина короля Карла ІІІ Камілла стала королевою-консортом.

Проблеми зі здоров’ям у королеви Єлизавети почалися наприкінці минулого року. За офіційними повідомленнями Букінгемського палацу, в неї виникли «тимчасові труднощі з пересуванням», що змусило її останнім часом відмовитися від майже всіх публічних виступів і заходів. Востаннє вона з’явилася на публіці у вівторок, 6 вересня, лише за два дні до смерті. Королева встигла призначити Ліз Трасс своїм 15-м прем’єр-міністром.

Королева Єлизавета II, яка була найстаршим главою держави у світі й найдовше очолювала державу з усіх досі відомих правителів, зійшла на престол після смерті батька короля Георга VI в лютому 1952 року, коли їй виповнилося лише 25. Церемонію її коронації вперше в історії Британської монархії транслювали по телевізору. Це стало ознакою нової епохи, в якій масмедіа стали приділяти дедалі більше уваги членам королівської родини.

«Я щиро пообіцяла вам служити, як і багато хто з вас пообіцяв мені. Протягом усього життя і всім серцем я прагнутиму бути гідною вашої довіри», — сказала Єлизавета ІІ, звертаючись до підданих у день коронації.

Єлизавета стала монархом у той час, коли Велика Британія все ще зберігала більшу частину колоній. Держава лише почала приходити до тями від руйнівних наслідків Другої світової війни, у країні все ще діяла cистема харчування за талонами, а в суспільстві домінував поділ на класи. Прем’єр-міністром Великої Британії тоді був Вінстон Черчилль, а радянським союзом правив йосип сталін.

У наступні десятиліття Єлизавета стала свідком масштабних політичних змін і соціальних потрясінь у власній країні й за її кордонами. Пережила негаразди власної родини, які ставали об’єктом уваги ЗМІ та громадськості, особливо скандальне розлучення принца Чарльза і його першої дружини покійної Діани.

Однак протягом політичних потрясінь і сімейних перипетій королева Єлизавета залишалася для британців символом стабільності та стійкості. Вона намагалась адаптувати давній інститут монархії до вимог часу.

«Їй вдалося модернізувати і розвинути монархію так, як цього не робив ніхто інший», — сказав її онук принц Вільям, один зі спадкоємців престолу, в документальному фільмі, знятому 2012 року.

Шлюб королеви Єлизавети із принцом Філіпом тривав 73 роки. Подружжя мало чотирьох дітей: Чарльза, Анну, Ендрю та Едварда. Королева ніколи не давала інтерв’ю ЗМІ, і її критики казали, що вона в очах підданих має вигляд віддаленої та відстороненої. Проте для більшості британців, для яких вона була єдиними монархом, що вони знали, королева стала постаттю, яка викликала повагу та захоплення. Тому її смерть означає кінець цілої епохи. І не лише для народу Великої Британії.

«Виконуючи свої громадянські обов’язки, вона була самовідданою й мудрою, мала дивовижну щедрість духу. Ось як вона жила і як керувала», — сказав колишній британський прем’єр-міністр Джон Мейджор. За його словами, для мільйонів людей у Співдружності й усьому світі вона втілювала серце й душу британської нації, нею захоплювалися і її поважали.

Опитування громадської думки, які проведено у Великій Британії, показують, що син королеви Чарльз не має такого рівня підтримки, як його мати. Тому експерти припускають, що смерть Єлизавети може спричинити зростання республіканських настроїв.

«Гадаю, що це буде величезним шоком для всіх — набагато більшим, ніж можна уявити. Можливо, це буде якийсь національний нервовий зрив, — вважає королівський історик Г’юго Вікерс, якого цитують британські ЗМІ. Він переконаний, що правління Єлизавети не можна порівняти з царюванням будь-якого іншого монарха: — Навіть якби ми прожили ще 1000 років, то нам би не вдалося побачити на троні нікого, хоч трішки подібного до Єлизавети ІІ».