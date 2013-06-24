Завтра, 7 червня 2022 року, Міністерство фінансів проведе черговий аукціон з розміщення військових ОВДП. На аукціоні у вівторок пропонуватимуться інструменти зі строком обігу 3 місяці, 6 місяців та 1,5 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Військові облігації - це, в першу чергу, інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення рф, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки за військовими ОВДП залишаються фіксованими. Ставка дохідності за 3-місячними складає 9,5%, за 6-місячними - 10%, а за 1,5-річними - 11,5%.

Кошти від розміщення військових облігацій йдуть на фінансування потреб ЗСУ та підтримку економіки України у воєнний час. Кожна придбана облігація - це набої української економіки та допомога нашим захисникам.