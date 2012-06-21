Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У лісі, поблизу села Бабаї, де у 18 столітті під час мандрів Слобожанщиною у будинку священника Якова Правицького часто зупинявся Григорій Сковорода, 15 вересня стартує мистецький захід «Сад пісень Сковороди». Таку наймення фест отримав за аналогією з назвою збірки метафізичної поезії великого українського філософа «Сад божественних пісень», яка складається з 30 віршів, написаних між 1757 і 1785 роками. До кожної з пісень Григорій Савич власноруч написав мелодії, позначені впливом українського фольклору.
Як розповів під час брифінгу начальник управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації Олег Яцина, культурно-мистецький захід проводитиметься за принципом безперервного дійства сучасного музичного фольклорного та поетичного мистецтва. На території «Холодної Сковородинівської криниці» та Грушевої галявини «Грушнику» в Бабаївському лісі виступатимуть народні колективи та гурти, солісти, професійні музиканти та виконавці-аматори з Харкова і різних районів області.
Поетичний майданчик стане трибуною для харківських письменників, які читатимуть гостям свої поетичні доробки, побіля Чорного озера відбудеться художній пленер, а на Грушовій галявині працюватиме виставка робіт народних художників.
Але ж яке українське свято без пісні? «Пісенне подвір’я», як обіцяють організатори, стане найспівучішим майданчиком Слобожанщини.
Окрім митецького частування гостей пригостять смачнючим кулішем, на виставці-продажу запропонують різні вироби декоративно-ужиткового мистецтва. Не нудьгуватимуть на фестивалі і діти. Вони сповна зможуть розважитися на дитячому майданчику з аніматорами та атракціонами, для них також працюватимуть майстер-класи з живопису, квести.