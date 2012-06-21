Національний банк з 10 серпня вводить в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя Незалежності України" номіналом 5 грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

На аверсі монети розміщено: композицію, що символізує Україну, – безкраї поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки – один із символів України, на тлі якої вгорі малий Державний Герб України, написи: Україна (праворуч півколом), 2021 (ліворуч від герба), номінал монети – 5 гривень (унизу півколом); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч).

На реверсі монети зображено кольорову вишивану стрічку (використано тамподрук), що символізує код нації і нагадує ДНК, яка є матеріальним носієм генетичної інформації.

Півколом розміщено написи: 30 років (угорі ліворуч на матовому тлі) незалежності України (праворуч на дзеркальному тлі).