За отриманою інформацією, 19 березня російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію російської федерації 2389 дітей, які знаходилися в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.Про це повідомляє Урядовий портал.

Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права.

Руйнуючи будинки та вбиваючи батьків, pф позбавляє українських дітей батьківської опіки, наражає їхні життя на подальшу небезпеку на території росії.

Закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу.

Факти викрадення дітей, так само як і сотні інших фактів злочинів російських окупантів проти цивільних людей в Україні, ретельно документуються правоохоронними органами. Винні в цих злочинах будуть притягнуті до відповідальності.